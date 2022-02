CIVIDALE. Dieci milioni di euro di investimento per il presidio sanitario di Cividale, che entro il 2025, termine fissato per la fine lavori, diventerà sede di un ospedale di comunità, da edificare ex novo in adiacenza al padiglione vecchio, di una casa della comunità hub e di una centrale operativa territoriale, mantenendo l’unità di dialisi e la specialistica ambulatoriale.

I posti letto saliranno da 45 a 69; quanto al Punto di primo intervento (Ppi), sospeso dall’inizio dell’emergenza Covid, c’è «l’impegno diretto del presidente della Regione» a riattivarlo non appena (ma sui tempi non c’è indicazione) si riuscirà a superare il nodo della carenza di personale.





«Sospensione non significa chiusura. Vi dò la mia personale garanzia che le funzioni bloccate dalla crisi pandemica saranno ripristinate», ha scandito il governatore Massimiliano Fedriga nell’incontro indetto ieri con i sindaci del territorio, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta – alla presenza del vicepresidente con delega alla salute Riccardo Riccardi, del direttore generale dell’AsuFc, Denis Caporale, della direttrice sanitaria Laura Regattin e della direttrice del Distretto sanitario di Cividale, Anna Paola Agnoletto – per illustrare il piano economico varato per il potenziamento della struttura.«Lo definirei poderoso», ha detto Fedriga, ricordando che con gli 800 mila euro già precedentemente stanziati le risorse destinate al nosocomio cittadino sfiorano gli 11 milioni. La scelta, hanno chiarito il governatore e il suo vice, è stata quella di «specializzare il complesso in relazione alle esigenze della comunità locale», nella logica di una «visione sul lungo periodo, non basata sulle prossime scadenze elettorali».«E sull’attuazione degli interventi che oggi annunciamo – ha rimarcato il presidente – non possono esserci dubbi, dal momento li abbiamo presentati a livello nazionale».

Le «tre colonne», citando sempre il governatore, garantite a Cividale promettono di innescare quel meccanismo di integrazione socio-sanitaria con il territorio di cui tanto si sente la necessità: la casa della comunità, come illustrato dal direttore Caporale, prenderà corpo (assieme alla centrale operativa) al primo piano del palazzo del Distretto, mai utilizzato. Sarà la sede di ambulatori (i medici di medicina generale avranno un ruolo di primo piano in questo nuovo servizio), dell’infermiere di comunità, delle Usca, di assistenti sociali e vari professionisti.



L’ospedale di comunità, che avrà gestione prevalentemente infermieristica (col coinvolgimento dei Mmg), disporrà di 20 posti letto per le degenze di breve durata e con livello intermedio d’intensità di cura, di 8 di Suap e altrettanti di hospice.

Saranno inoltre riattivati i posti dell’ex medicina (29), nel padiglione vecchio, dove sono già in fase di collocamento nuovi letti. Previsto poi l’acquisto di attrezzature (anche per rimediare al recente furto di un macchinario in dotazione alla cardiologia), la sostituzione delle obsolete apparecchiature radiologiche e investimenti tecnologici.



I tempi: «Entro febbraio – ha dettagliato Caporale – invieremo le schede di progettazione. I progetti andranno approvati entro dicembre; il 30 novembre 2023 è il termine per l’affidamento lavori, il 31 dicembre 2025 quello per la consegna».