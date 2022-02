VENZONE. Penne nere e associazionismo in lutto. a Venzone. per la scomparsa di Adriano “Tinich” Fadi, ex sacrestano nella chiesa di Santa Lucia. Fadi è morto giovedì 17 febbraio, di mattina, all’età di 78 anni all’ospedale di Tolmezzo dove era ricoverato da alcune settimane per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute con l’avanzare dell’età.

La sua scomparsa lascia molta amarezza nella cittadina medievale per la sua consistente presenza nella storia del paese durante gli ultimi decenni.