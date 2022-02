Camion militare esce di strada, due feriti

FIUME VENETO. Incidente stradale, intorno alle 9 di venerdì 18 febbraio, sulla strada che da Bannia di Fiume Veneto conduce a San Vito al Tagliamento. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e il personale del 118, un camion militare diretto da Belluno a Udine è uscito di strada riportando gravi danni.

Due i militari a bordo, entrambi feriti. Uno, quello in condizioni più gravi, è stato ricoverato in elicottero a Udine, il secondo curato sul posto sino a quando l'elicottero è tornato per caricarlo a sua volta. In corso di accertamento dinamica e cause dell'accaduto.