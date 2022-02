La protesta degli studenti, cortei in quaranta piazze italiane nel ricordo del friulano Lorenzo Parelli

Non sono mancati incidenti a Torino e in altre città

Uno dei tanti striscioni in ricordo del 18enne friulano Lorenzo Parelli

UDINE. Gli studenti sono tornati a protestare, nella giornata di venerdì 18 febbraio, in 40 città italiane. L’obiettivo delle manifestazioni era centrato ancora sull’alternanza scuola-lavoro, o almeno contro una modalità considerata uno «strumento di sfruttamento, senza tutela dei diritti».

In tutta Italia manifestazioni e cortei si sono svolti nel ricordo del 16enne marchigiano Giuseppe Lenoci e del 18enne friulano Lorenzo Parelli, entrambi morti durante il loro periodo di stage. L’altro fronte della protesta studentesca era rivolto alla nuova prova di maturità, «formulata senza ascoltare le richieste di noi studenti».

Non sono tuttavia mancati momenti di tensione. Scontri tra studenti e forze dell'ordine a Torino, nei pressi della sede di Confindustria. Dopo aver lanciato uova di vernice contro la palazzina di via Vela, alcuni giovani hanno forzato il cancello di ingresso e hanno tentato di entrare negli uffici, ma sono stati respinti: è volata qualche manganellata.

Travisati e armati di pietre e bastoni, alcuni i manifestanti si sono staccati dal corteo e hanno provato a entrare. Sono almeno sette i feriti tra le forze dell'ordine: si tratta di due funzionari, uno della Polizia che è stato colpito da una bastonata alla testa, e uno dei carabinieri. Feriti lievemente altri cinque carabinieri. Il corteo degli studenti, nel frattempo, si era già spostato davanti alla sede dell'Ufficio scolastico, in corso Vittorio.

LaPresse

Nessun incidente, invece, in Piazza Fontana a Milano. Il corteo degli studenti ha costellato il suo percorso di slogan e azioni simboliche contro l'alternanza scuola lavoro, la guerra e la bocciatura dei referendum sull'eutanasia e la liberalizzazione delle droghe leggere. Davanti all'Arcivescovado i manifestanti hanno scritto su uno striscione: «Eutanasia legale-cannabis legale. Fuori la Chiesa dalle nostre vite». Poco prima, nella sede di Assolombarda, gli studenti hanno scritto per terra con la vernice «Stop Pcto» e lanciato un fumogeno oltre le transenne.

LaPresse

Sono quaranta le piazze italiane dove gli studenti hanno iniziato a sfilare, a partire dalla mattinata e nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, con i cartelli contro l'Alternanza scuola lavoro, diventata ormai mantra della ribellione della Generazione Covid. È stata la ragione di partenza, anche se i due ragazzi - Lorenzo Parelli e Giuseppe Lenoci - sono morti in stage, nella provincia di Udine e in quella di Ancona. Frequentavano corsi professionali. È la ragione per contestare, nella stagione di uscita da una pandemia usurante, tutto quello che sa di scuola e anche di adulto.

Leggi anche Morire durante lo stage, dopo Lorenzo un’altra vittima: Giuseppe aveva 16 anni

In queste settimane si sono allargati i gruppi politicamente attivi a sinistra dei due storici "syndicate", l'Unione degli studenti e la Rete degli studenti medi. Sono cresciute sigle come il Fronte della gioventù comunista, bandierine rosse a ogni uscita, l'Osa, quelli della Lupa a Roma. Tutti insieme contestano "la deriva liberista e industriale" dell'istruzione italiana: «Non si può morire di scuola-lavoro», dice Simon Vial, responsabile scuola Fgc, «diciamo no a un sistema che insegna ai giovani che è normale lavorare gratis, senza diritti e sicurezza».

La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, attaccata per i troppi cortei manganellati nelle precedenti uscite, temeva l'ingresso nelle manifestazioni di antagonisti, soprattutto a Torino e a Napoli, e aveva chiesto ai reparti mobili delle forze dell'ordine di indossare le body cam. «Non ci sono infiltrati, solo studenti arrabbiati», è stata la risposta. A Torino, tuttavia, gli scontri ci sono stati.

Da oggi e fino a domenica 20 febbraio l'Unione degli studenti organizzerà A Roma «Gli stati generali della scuola», con 600 studenti chiamati a presentare - dopo un lavoro lungo un anno - la loro riforma dell'istruzione.