Il dettaglio è emerso nelle ultime ore ed è stato confermato dal marito Sebastiano Visintin, il quale precisa che l’anello è stato «trovato a casa, sistemato in una bustina dentro una piccola scatola, dove Lilly conservava alcune tra le cose più preziose, come la fede di sua madre»

TRIESTE. Quando, il 5 gennaio scorso, è stata ritrovata cadavere nel parco dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni, Liliana Resinovich non portava la fede nuziale. Il dettaglio, di non poco conto, è emerso nelle ultime ore ed è stato confermato venerdì 18 febbraio dal marito Sebastiano Visintin, il quale precisa che l’anello è stato «trovato a casa, sistemato in una bustina dentro una piccola scatola, dove Lilly conservava alcune tra le cose più preziose, come la fede di sua madre».

La