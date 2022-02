Mareschi Danieli firma le sue collezioni: inaugurato in centro a Udine lo store d’alta moda Cecilia

La vicepresidente di Confindustria è una dei tre soci dell’attività al debutto in via Sarpi

UDINE. Ha aperto i battenti un nuovo negozio di abbigliamento in via Sarpi, nel cuore del centro storico di Udine. Si tratta di Cecilia, lo store d'alta moda che vede coinvolta anche l'ex presidente di Confindustria Udine (attuale vicepresidente) Anna Mareschi Danieli.

Assieme ad altri due soci, Barbara Beltrame e Giulio Fedel, ha avviato la nuova attività per dare spazio ai prodotti del made in Friuli Venezia Giulia e del Made in Italy. Un laboratorio di stile, in cui è possibile trovare le collezioni Amd di Anna Mareschi Danieli, abiti “fluidi e dinamici” che sfidano le convenzioni, e le collezioni di Barbara Beltrame, che segue una linea da business man, caratterizzata da “linee pulite e un'allure elegante”.

Ci sarà pure una collezione da cerimonia per uomo, ispirata allo smoking (abiti che potranno anche essere noleggiati). Una vera e propria sfida quella lanciata dai tre soci e battezzata dal sindaco Pietro Fontanini, dagli assessori Maurizio Franz e Giulia Manzan, dal consigliere Michele Zanolla e dal presidente di Federmoda della provincia di Udine, Alessandro Tollon.

«Per la città di udine questa apertura è un'ottima notizia - ha commentato il sindaco -, si tratta infatti di un negozio di qualità e credo possa fare la differenza in un settore in difficoltà come quello dell'abbigliamento, costretto a fronteggiare la concorrenza dell'e-commerce. Ma con questo livello di prodotti i clienti ci saranno ed è un bel modo di offrire qualcosa di nuovo alla nostra città».