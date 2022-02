Sale su un albero per potarlo, 59enne cade da oltre due metri d’altezza: trasportato all’ospedale in elicottero

BERTIOLO. Cade dalla scala mentre sta potando un albero nel giardino di casa. L’incidente domestico si è verificato poco dopo le 14 di sabato 19 febbraio, in un’abitazione di Bertiolo.

Il 59enne, residente nella stessa abitazione, era salito sulla pianta con delle cesoie quando ha perso l’equilibrio, rovinando al suolo da un’altezza di circa due metri e mezzo. Subito è scattato l’allarme: la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un’ambulanza e l’elicottero. L’uomo è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Codroipo per svolgere tutti gli accertamenti del caso.