CANEVA. Era uscito di casa senza documenti, portando con sé in bicicletta solo un cellulare. Non poteva immaginare quello che lo attendeva a Stevenà. Sandro Brieda, 57 anni, rappresentante, sposato e due figli, è morto nella mattinata di domenica 20 febbraio, dopo essersi sentito male mentre transitava in prossimità del cimitero, lungo la bretella che porta verso lo svincolo di Sacile ovest.

Inutili,