Covid, chi deve fare la quarta dose? Quali sono le patologie dei “super-fragili” e i numeri del Friuli Venezia Giulia

UDINE. Via libera alla quarta dose di vaccino anti Covid ma solo alle persone immunodepresse. L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha autorizzato la somministrazione della dose aggiuntiva limitandola solo ai pazienti fragili che in Friuli Venezia Giulia sfiorano le 15 mila unità. Tanti i pazienti fragili registrati lo scorso autunno, ai tempi dell’autorizzazione della terza dose. A poche ore dal parere trasmesso dalla Commissione tecnico scientifica (Cts) al ministero della Salute, è difficile parlare di tempi e modi, la Regione lo valuterà nelle prossime settimane. Intanto la campagna vaccinale caratterizzata da due dosi e il richiamo è giunta alle battute finali: fino a fine febbraio i centri vaccinali lavorano a orario ridotto proprio perché il numero delle prenotazione è minimo.

Quarta dose

La quarta dose è stata autorizzata solo per i pazienti immunodepressi. Si tratta di persone con immunodeficienze congenite o secondarie, trapiantate, affette da malattie autoimmuni in trattamento con farmaci ad azione immuno-soppressiva e i malattie oncologici o oncoematologici. A tutte queste persone sarà somministrata la quarta dose di vaccino a mRna, Pfizer o Moderna, seguendo la tempistica applicata per la dose booster alla popolazione generale. In questo momento il richiamo viene consigliato a quattro mesi dalla conclusione del ciclo primario composto dalla prima e dalla seconda dose.

Anche la quarta dose viene considerata un richiamo necessario per mantenere alta la protezione contro il virus nei pazienti fragili. «L’elevata copertura vaccinale in tutte le fasce d’età, anche quella tra 5 e 11 anni, il completamento dei cicli di vaccinazione e il mantenimento di una elevata risposta immunitaria attraverso la dose di richiamo, con particolare riguardo alle categorie indicate dalle disposizioni ministeriali, rappresentano strumenti necessari a mitigare l’impatto soprattutto clinico dell’epidemia» si legge nell’ultimo report settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Oltre al vaccino, la Cabina di regia raccomanda il rispetto delle misure di protezione, tra cui il lavaggio frequente delle mani, il distanziamento sociale e l’uso della mascherina in tutti i luoghi chiusi e in presenza di altre persone.

La campagna vaccinale

In Friuli Venezia Giulia sono state somministrate 2.640.699 dosi di vaccino pari al 97,5 per cento dei quantitativi ricevuti (708.712). Siamo alle battute finali con l’86,7 per cento degli ultra ottantenni vaccinati con tre dosi. Non sono da meno i settantenni: l’83,65 per cento delle persone con età tra 70 e 79 anni ha ricevuto tre dosi di vaccino anti Covid.

Analogo l’andamento tra i sessantenni, mentre scende al 68,52 per cento la percentuale dei vaccinati con tre dosi tra le persone con un’età tra 50 e 59 anni. Ancora più bassa la percentuale (58,84%) della tripla copertura nella fascia d’età tra 40 e 49 anni. Poco più della metà (53,71%) di chi ha tra 30 e 39 anni ha ricevuto la terza dose, mentre la fascia tra 20 e 29 anni raggiunge il 54,66 per cento. Comprensibile la minore adesione alla terza dose (31,63%) dei ragazzi tra 12 e 19 anni per i quali il vaccino ha richiesto tempi più lunghi. Lo stesso vale per i bambini da 5 a 11 anni, dei 66.550 vaccinabili ha ricevuto la seconda dose il 17,99 per cento. Di fronte a questi dati è evidente che la domanda di vaccino è diminuita, tant’è che i centri vaccinali si stanno organizzando con orari ridotti.

«Garantiremo la risposta vaccinale che ci sarà, assicureremo la somministrazione delle terze dosi e delle prime due a coloro che si prenoteranno, ma non saranno molti» ha già avuto modo di spiegare il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, nei giorni scorsi, rinviando di qualche giorno gli ulteriori approfondimenti per valutare quali centri mantenere aperti.