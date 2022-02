Perdita di gas da una bombola di mille chili, provvidenziale l’intervento dei vigili del fuoco

SAN LEONARDO. Vigili del fuoco di Cividale del Friuli al lavoro, domenica 20 febbraio, per mettere in sicurezza una bombola di grandi dimensioni che si trovava all’esterno di una casa a San Leonardo e dalla cui si era verificata una perdita di gas.

Subito è scattato l’allarme e i pompieri sono intervenuti per mettere in sicurezza il serbatoio, supportati dai colleghi del nucleo Nbcr di Trieste. Del fatto è stato informato anche il sindaco di San Leonardo, Antonio Comugnaro, che ha confermato come la situazione non abbia arrecato pericolo per i residenti solo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che ha evitato danni.

In particolare i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza un “bombolone” di mille chili. Come detto, fortunatamente non ci sono state delle conseguenze per gli abitanti della zona, solo tanta apprensione per i proprietari dell’abitazione che, una volta avvertito il forte odore di gas, hanno subito dato l’allarme.