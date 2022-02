Trovato morto a 23 anni nel suo letto, il ricordo degli amici di Andrea: «Era sempre disponibile ad aiutare»

PORDENONE. Villanova in lutto per la morte, a soli 23 anni, di Andrea Vestri. Il giovane pordenonese è stato trovato morto venerdì nella sua abitazione di via Goldoni. Una tragedia che ha lasciato senza parole i familiari, gli amici, i conoscenti che nel corso degli anni avevano avuto modo di entrare in contatto con il sorriso e la disponibilità del ragazzo.

