Uso dello smartphone tra regole e competenze: il patentino a 35 studenti

MANZANO. Le insidie della tecnologia sono una minaccia non solo per chi non è nato con gli strumenti digitali. Anche i cosiddetti “nativi”, infatti, possono cadere nella pericolosa rete.

Per questo, le classi 1A e 1C della scuola media hanno intrapreso un percorso per imparare come muoversi tra telefoni, computer e tutto ciò che essi contengono. Venerdì mattina, gli studenti hanno così ricevuto il loro “patentino per lo smartphone”, consegnato alla presenza della dirigente scolastica Vilma Candolini.