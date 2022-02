CIVIDALE. Proprio nel giorno in cui il sindaco Daniela Bernardi ha maturato e comunicato la decisione di rivalersi sul responsabile – individuato la settimana scorsa dalle forze dell’ordine – degli imbrattamenti a matrice no vax compiuti davanti alla scuola di Rualis e dell’affissione di volantini in una serie di punti ad alto passaggio, lunedì 21 febbraio nuovi atti di vandalismo hanno colpito la città di Cividale.

