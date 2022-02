Green pass, la Slovenia abolisce le restrizioni: niente certificato per superare i confini e nei locali

UDINE. Da oggi la Slovenia allenta le restrizioni legate alla pandemia. Innanzitutto non è più in vigore la cosiddetta regola del Pct (il nostro green pass) ad eccezione della sanità, dell’assistenza sociale e delle carceri.

Anche per entrare in Slovenia, quindi, non sarà più necessario esibire il requisito Gvt (essere vaccinati, avere un certificato di guarigione o un tampone negativo) e non ci sarà più il rinvio alla quarantena domiciliare.

Niente più mascherine all’aperto se non si supera la distanza minima interpersonale di 1,5 metri. Locali senza più restrizioni di orario, aperte le discoteche. Resta l’obbligo della mascherina per tutti i locali pubblici al chiuso.