GENOVA. “Nemmeno un aperitivo in santa pace”. Lo ha scritto sul suo profilo Facebook il primario del San Martino Matteo Bassetti. Il medico venerdì sera ha subito una violenta aggressione verbale da parte di un gruppo di no vax/no greenpass mentre era seduto a un tavolino in via XX Settembre, insieme alla moglie.

“Un attacco vile, gratuito – continua il virologo - in un contesto della mia vita privata in cui, l’unica mia colpa, era quella di godermi il venerdì sera nel centro cittadino.