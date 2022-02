UDINE. Un documento sbucato dall’archivio di un commercialista udinese e risalente alla metà del secolo scorso, potrebbe far anticipare la data di fondazione della storica Birra Moretti.

Per tutti, infatti, la produzione della celebre bevanda del Baffone, che per oltre un secolo ha scandito la vita degli udinesi e di quelli che abitavano in viale Venezia in particolare, risale al 1859.