La Protezione civile fa scattare l’allerta gialla, in Fvg previste forti raffiche di vento

UDINE. La Protezione civile del Fvg ha diramato un’allerta meteo di color giallo, valida dal pomeriggio di lunedì 21 febbraio e fino alle 15 di martedì, per vento forte previsto sui monti.

Dopo il passaggio di un veloce fronte atlantico - precisa la nota - giungeranno forti correnti settentrionali. Da lunedì pomeriggio sui monti in quota, a partire da ovest, soffierà vento sostenuto da nord-ovest: nella notte e fino al primo pomeriggio di martedì sarà forte o molto forte. Qualche raffica potrà raggiungere anche i fondovalle e la pedemontana.

L’ALLERTA DELLA PROTEZIONE CIVILE

La fase acuta - sostiene la Protezione civile - è prevista nella notte e martedì mattina: il verificarsi di tali eventi può comportare locali interruzioni della viabilità e problematiche connesse alle possibili raffiche di vento.

In questi due giorni, informa inoltre il bollettino Neve e valanghe, sulle Alpi il pericolo valanghe sarà «moderato»: oltre i 1800 metri, gli accumuli da vento in particolare nelle esposizioni settentrionali, localmente, sui pendii molto ripidi, potranno subire un distacco in genere con forte sovraccarico originando valanghe di piccole e medie dimensioni. Durante le ore calde possibili scaricamenti dai pendii più ripidi soleggiati.

Sulle Prealpi e sulle Alpi sotto i 1800 il pericolo sarà «debole»: possibile a livello isolato il distacco provocato di piccole valanghe soprattutto con forte sovraccarico in particolare a Nord e sulle pendenze estreme.