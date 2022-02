Bloccate nelle auto in una foresta perchè “tradite” dal navigatore: due famiglie soccorse dai vigili del fuoco

TARVISIO. Non riuscivano a trovare la via del rientro e – alla fine – sono finite in una pista forestale a Rutte Piccolo, vicino a Tarvisio, ricoperta di neve.

E’ successo nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio. Due famiglie di turisti, con a bordo anche due bambini, sono così rimaste bloccate all’interno delle loro vetture, dopo essere state “tradite” con molta probabilità dal navigatore.

Non riuscendo a proseguire, hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarvisio che, dopo aver rintracciato le due macchine, sono riuscite a trascinarle con il pick-up e a metterle in salvo.