Gli ex vertici di BpVi pagheranno le maxi multe della Consob

UDINE. Gli ex vertici di Banca popolare di Vicenza (in liquidazione coatta dal giugno del 2017) dovranno pagare le multe comminate nell’aprile di cinque anni fa dalla Consob, l’organo di controllo del mercato finanziario italiano. Lo ha stabilito in modo definitivo la Cassazione che, con i pronunciamenti del 18 febbraio scorso, ha respinto i ricorsi di alcuni ex amministratori della banca nell’era Zonin, tra cui l’ex vice presidente Marino Breganze e gli ex consiglieri Giuseppe Zigliotto, Nicola Tognana e l’industriale friulano Giovanni Fantoni, che si era affidato a un pool di avvocati composto da Ezio Spaziani Testa, Luca Ponti, Marco De Cristofaro e Gianluca Romagnoli. E proprio Fantoni è l’ex amministratore di BpVi che dovrà saldare alla Consob le sanzioni più pesanti: 250 mila euro in tutto (oltre a 15 mila euro come addebito per le spese di giudizio), dei quali 150 mila per il ruolo che ha avuto all’interno dell’istituto dal 2007 in poi e 100 mila per il periodo 2014-2015, quello più “turbolento” che poi diede l’avvio al crac.

Quei 14 mesi prima che tutto andasse a rotoli, con oltre 12.500 risparmiatori friulani che si ritrovarono con i capitali investiti in azioni praticamente azzerati da un giorno all’altro, erano finiti sotto la lente della Consob. Secondo la ricostruzione dell’organo di controllo, a cui aveva dato ragione prima la Corte d’Appello di Venezia e adesso anche la Cassazione, l’istituto di credito vicentino «aveva in maniera continuativa sollecitato a un’ampia platea di clienti l’acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario, con condizioni di prezzo uniformi, facendo però figurare le operazioni come esecutive di ordini impartiti dagli stessi sottoscrittori», mentre in realtà «si era trattato di un’offerta al pubblico di prodotti finanziari, e ciò in vista dell’obiettivo di evitare il superamento del vincolo alla normativa prudenziale».

Nelle due ordinanze 5344 e 5346 i giudici della seconda sezione civile della Cassazione (presidente Manna), spiegano dunque nei dettagli, in oltre 140 pagine fitte di rimandi alla legislazione vigente, i motivi per cui i ricorsi contro le multe devono essere respinti. Oltre a Fantoni dovranno pagare Breganze (120 mila euro), Zigliotto (100 mila) e Tognana (150 mila). Fantoni, nella sua difesa, aveva citato la «responsabilità dolosa quantomeno dell’amministratore delegato e di alcuni collaboratori», con il ricorso «a espedienti utili a sviare le funzioni di controllo interno», ma secondo gli “ermellini” il consigliere friulano non poteva fare affidamento «sulle sole rassicuranti comunicazioni dei report interni».

Cosa ne sarà adesso delle somme che saranno accreditate alla Consob derivanti dalle multe pagate? Secondo alcuni difensori dei risparmiatori, quelle cifre dovrebbero andare direttamente al Fondo di ristoro, che ha comunque una sua dotazione di 500 milioni di euro annui e che prevede rimborsi, oltre che per gli ex soci di BpVi, anche per Veneto Banca e per le banche dell’Italia centrale finite gambe all’aria nel 2015. Sono migliaia i risparmiatori friulani che hanno fatto richiesta di risarcimento, a molti di loro le somme spettanti (comunque parziali rispetto alle perdite subite) sono state accreditate nei mesi scorsi, grazie al grande lavoro fatto dalle associazioni, in primis Consumatori attivi.