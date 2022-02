Le regole per chi oltrepassa il confine per il pieno di benzina, ristoranti e prestazioni sanitarie

UDINE. Alla fine il governo sloveno, dopo aver rimandato la decisione per qualche giorno, ha in pratica ceduto alla pressione dell’opinione pubblica e delle categorie economiche e produttive che chiedevano all’esecutivo della Slovenia di uniformarsi all’allentamento delle norme anti-Covid deciso già in molti Paesi europei.

Da un punto di vista epidemiologico i dati di domenica parlano di 871 test Pcr e 34.129