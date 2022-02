Lezioni teoriche e prove pratiche per guidare in sicurezza: il nuovo progetto per gli studenti di Udine

UDINE. Il prefetto di Udine ha presentato oggi, 23 febbraio, il progetto “Quattro Ruote per la Sicurezza – stili di vita, stili di guida”, iniziativa rivolta alle scuole secondarie di II grado della provincia di Udine. È un progetto che si pone l’obiettivo di sviluppare la conoscenza delle norme, il rispetto delle regole, l’acquisizione di comportamenti corretti sulla strada, ispirati alla cultura della legalità, alla consapevolezza delle proprie azioni e all’assunzione delle proprie responsabilità.

Guidare in sicurezza, prefetto Marchesilello: "Progetto per gli studenti più giovani"

Nell’ambito del progetto sono previste lezioni per gli studenti delle terze e e delle quarte superiori, prove su pista e, novità di quest’anno, anche un concorso di idee per la realizzazione di elaborati creativi (immagini, video, musica, spot pubblicitari e altro ancora) da parte degli studenti stessi. Ci sarà tempo fino alla fine dell’anno per produrre gli elaborati. I migliori saranno premiati all’inizio del prossimo anno e saranno utilizzati nelle future campagne di informazione per la sicurezza stradale.

"Quattro ruote per la Sicurezza": il nuovo progetto per gli studenti di Udine



Alla presentazione hanno preso parte il prefetto di Udine Massimo Marchesiello, il referente regionale per la Consulta studentesca e le politiche giovanili professor Emanuele Bertoni, il dirigente della Sezione di polizia stradale di Udine Alessandro De Ruosi, il direttore della Fondazione Friuli Luciano Nonis, il presidente del Club Rotary di Udine capofila del progetto Paolo Ceccon, il governatore Rotary del Triveneto Raffaele Antonio Caltabiano, la direttrice dell’Automobile Club Udine Maddalena Valli e il presidente dell’ARLeF di Udine Eros Cisilino.