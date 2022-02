Scuole, ecco il concorso per professori delle medie e superiori: si parte dal 14 marzo con una prova al giorno fino al 13 aprile

È arrivato il momento del concorso ordinario per la scuola, dopo tanta attesa. Sono state pubblicate, sul sito del ministero dell'Istruzione, le date delle prove per l'ordinario della scuola secondaria: si terranno dal 14 marzo al 13 aprile e coinvolgeranno 430.585 candidati. I posti a bando sono 33.000, le classi attivate in questa tornata sono le prime 68 (su 129).

Bandito il 20 aprile 2020 (qui il bando), le domande per il concorso sono state presentate entro il 31 luglio 2020. La lunga fase Covid ne ha rallentato il prosieguo. Il bando prevede, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis, un'unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, destinati all'accertamento delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso per la quale partecipa, nonché sull'Informatica e la Lingua inglese. La prova è valutata 100 punti e viene superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70.

Seguirà, quindi, una prova orale e il punteggio che formerà la graduatoria finale terrà conto, ovviamente, della valutazione dei titoli.

Le prove scritte saranno sostenute nella regione per la quale è stata presentata domanda di partecipazione; l'elenco delle scuole individuate come sede di esame sarà comunicato dagli Uffici scolastici regionali competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.