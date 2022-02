Sesso con una minorenne, il funzionario di polizia Belmonte parla davanti al gip di Bologna

L’avvocato del 54enne capo della Divisione di polizia amministrativa della Questura di Udine: ha fornito la sua versione dei fatti dando spunti per ulteriori indagini

UDINE. Ha fornito la sua versione dei fatti «dando spunti per approfondire ulteriori indagini che in precedenza non erano state svolte».

A dichiararlo è l’avvocato Stefano Comand, difensore di Giovanni Belmonte, il cinquantaquattrenne capo della Divisione di polizia amministrativa, sociale e dell’immigrazione della Questura di Udine, ristretto agli arresti domiciliari per l’ipotesi di reato di prostituzione minorile che ieri è stato ascoltato nell’interrogatorio di garanzia svoltosi in presenza davanti al gip di Bologna, lo stesso che aveva emesso la misura cautelare.

Un...