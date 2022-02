Armi modificate e bracconaggio, perquisizioni e denunce nelle province di Pordenone e Udine

PORDENONE. I carabinieri di Casarsa della Delizia, in collaborazione con il Corpo forestale della Regione Friuli Venezia Giulia – Stazione di Pordenone, a conclusione di una complessa indagine relativa al bracconaggio ed alla produzione artigianale, non autorizzata, di armi lunghe di notevole potenza offensiva corredate da silenziatori, sempre di origine artigianale, hanno dato corso a diverse perquisizioni personali e locali nella provincia di Pordenone e di Udine delegate dall’Autorità Giudiziaria di Pordenone.

Nel corso della perquisizione compiuta a carico di un uomo di 38 residente nel comune di Codroipo, sono state rinvenute e sequestrate varie parti di armi artigianali clandestine, armi non denunciate e munizionamento detenuto oltre il limite consentito dalla legge, nonché delle trappole illegali per la cattura degli uccelli.

Nel corso della perquisizione compiuta a carico di un giovane di 24 anni di San Vito al Tagliamento, è stata sequestrata una carabina ad aria compressa di libera vendita, verosimilmente modificata al fine di aumentarne la potenza trasformandola in una vera arma comune di cui è necessaria la denuncia all’Autorità.

Le armi e le parti di arma sequestrate, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, verranno inviate al Ris di Parma per le perizie del caso, finalizzate all’accertamento sulla loro potenzialità offensiva.

Le indagini, che hanno avuto inizio nello scorso 2021, coordinate dal sostituto procuratore Monica Carraturo della Procura della Repubblica di Pordenone, sono state condotte con utilizzo di ausili tecnologici affiancati da mirati servizi di osservazione e controllo del territorio, che in una prima fase, a luglio 2021, a seguito di alcune perquisizioni, hanno portato all’arresto di una persona di 33 anni di Valvasone Arzene, per detenzione di numerose armi lunghe, silenziatori, polvere da sparo, bossoli, ogive, e altro materiale idoneo alla costruzione di cartucce e canne da fucile, ed all’ulteriore denuncia in stato di libertà di un uomo di 54 anni residente ad Aviano, per detenzione di munizionamento oltre il limite consentito dalla legge.