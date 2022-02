I caccia americani pronti a volare a Est dalla base di Aviano

AVIANO. Il 31º Fighter wing di Aviano «è pronto a supportare le forze americane in Europa e Africa (Usafe) e i partner Nato nelle operazioni in corso in Europa: dettagli sul coinvolgimento del 31º Fw verranno resi noti in linea con le disposizioni operative».

I vertici dello squadrone Usa rilasciano questa stringata dichiarazione che molto lascia all’interpretazione. Mentre la situazione nel confine orientale della Nato si fa sempre più critica, da Aviano, nei giorni scorsi, sono partite due missioni di pattugliamento dei confini. In Base sono presenti entrambi gli squadroni di F-16, il 510º e il 555º, pronti per essere eventualmente rischierati – e non sarebbe nemmeno la prima volta – più a Est. «Dettagli sul coinvolgimento del 31º Fighter Wing – prosegue il comando Usa – verranno resi noti in linea con le disposizioni operative».

L’aeronautica americana ha inviato i caccia multiruolo F-35 del 388° Fw in Germania, pochi giorni dopo l’arrivo in Inghilterra dei bombardieri strategici B-52; F-15 ed F-16 di vari squadroni sono stati rischierati in Polonia.All’ingresso dell’aeroporto militare di Aviano il codice di allerta non è stato modificato: da dopo i giorni caldissimi dell’11 settembre 2001 di fatto è sempre rimasto sul Bravo, secondo di quattro livelli. Al personale americano residente fuori dalla struttura non sono state date disposizioni particolari, se non quelle attenzioni che prestano oramai da anni, segnale che non ci si aspetta ritorsioni, almeno in Italia.

L’attività aerea non manca. Il 7 febbraio erano arrivati 4 F-18 Super Hornet della marina americana, compreso il velivolo del vicecomandante, provenienti dalla portaerei Harry Truman che si trova nel Mediterraneo, assieme a due aerei (rivisti la scorsa settimana) dedicati al supporto logistico. I quattro velivoli sono stati impegnati in una esercitazione congiunta con gli F-16.Sabato scorso due F-16 del 555º stormo hanno preso parte a una missione nell’Europa orientale, muniti di armamento non da addestramento. È la seconda volta che i caccia avianesi hanno volato con armamento reale dall’inizio della crisi tra Russia e Ucraina: la prima, secondo fonti autorevoli, sarebbe stata venerdì scorso. I due F-16 avrebbero operato all’interno dello spazio aereo della Romania assieme ad altri velivoli Usa e della Nato, una missione di diverse ore prima di rientrare ad Aviano. I due squadroni di F-16 non di rado partecipano ad esercitazioni in prossimità della frontiera Est della Nato, in Polonia.