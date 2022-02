L’anno scorso più casi rispetto al 2020, ma il dato è falsato dalla pandemia. Mille e 500 sanzioni a chi non usa le cinture: spesso sono i passeggeri seduti dietro

UDINE. «Da fine gennaio a oggi, in Friuli Venezia Giulia ci sono stati tre incidenti gravissimi che hanno provocato sei morti e il ferimento di diverse persone. E tutti erano connotati, senza entrare nel merito delle indagini in corso e delle attività che stanno svolgendo i magistrati, da condotte di guida sbagliate e non certo da meri fattori di casualità.

Ciò