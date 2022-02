Lignano saluta per l’ultima volta Roberto, morto con due amici nello schianto in A4

Niente rito funebre, invece, per Giovanni D'Ascoli e la moglie Britta Kulp

LIGNANO. Una guida per la famiglia, un punto di riferimento, «una luce che ci ha insegnato la gioia di saper apprezzare le piccole cose».

Le figlie Nicole e Sophie hanno salutato così per l'ultima volta, giovedi 24 febbraio, il loro papà Roberto Cartini, morto a 62 anni in un incidente stradale lungo l'autostrada A4.

Un funerale, quello di Roberto, titolare di una rosticceria a Pineta, che non si è svolto in contemporanea con quelli degli amici Giovanni D'Ascoli e la moglie Britta Kulp, entrambi 73enni e con i quali stava rientrando a casa la sera dello schianto all'altezza dello svincolo di Latisana. La famiglia ha infatti deciso di non celebrare il rito funebre.

A ricordare la forte amicizia che legava i tre, tuttavia, fuori dal duomo di Lignano tre biciclette facevano bella mostra di sè, parcheggiate una vicina all’altra, con esposte le foto di Roberto, Giovanni e Britta.

Centinaia le persone comunque presenti in duomo a Lignano. Sono state le figlie e poi la moglie Linda a ricordare Roberto, assieme agli amici di sempre. Con la musica che lui amava e i nastri gialli e blu, i colori del Comune di Lignano, a simbolo dell'amore che Roberto provava per la località balneare friulana.