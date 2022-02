BRUXELLES. «L’importante è continuare a essere uniti e determinati». Il messaggio di Charles Michel ai capi di Stato e di governo dei 27 Paesi Ue è inequivocabile: le vicende degli ultimi giorni hanno ricompattato il fronte europeo e bisogna andare avanti così, tenendosi pronti a ulteriori sanzioni per integrare quelle adottate ieri.

Michel lo ha scritto nella lettera con la quale ha annunciato la convocazione di un Consiglio europeo straordinario: appuntamento questa sera a Bruxelles dalle 20 per una seduta che «non sarà breve» e che si terrà «nella massima riservatezza».





Il menu prevede una discussione sugli ultimi sviluppi della crisi ucraina. I leader cercheranno poi di trovare le soluzioni migliori per «proteggere l’ordine internazionale basato sulle regole» e per «sostenere l’Ucraina e il suo popolo».

Il premier sloveno Janez Jansa e il polacco Mateusz Morawiecki presenteranno un documento in cui chiedono ai partner «un piano ambizioso per una rapida integrazione dell’Ucraina nell’Ue entro il 2030».



Ma i leader proveranno soprattutto a mettere a punto una strategia che nell’ordine del giorno preparato da Michel è sintetizzata così: «Come trattare la Russia».

Dopo il primo pacchetto di sanzioni, ora bisogna pensare alle prossime mosse. Ieri sera, durante una telefonata con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, l’Alto Rappresentante Josep Borrell ha assicurato che l’Ue «è pronta a rispondere a potenziali passi successivi con ulteriori misure severe».

Gli americani valutano un inasprimento delle sanzioni non solo in caso di ulteriori passi in avanti di Putin, ma anche in assenza di passi indietro. Joe Biden ha deciso di punire Nord Stream 2 AG, la società controllata da Gazprom con sede in Svizzera che è incaricata di gestire il gasdotto che collega la Russia alla Germania.

L’Europa tiene aperte tutte le opzioni e, in caso di un inasprimento delle sanzioni, potrebbe colpire ulteriormente le banche e introdurre limitazioni all’export, come ha confermato ieri sera il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Si parla in particolare di materiale tecnologico, come per esempio i semiconduttori.



Le ultime manovre di Vladimir Putin hanno avuto sui Paesi europei l’effetto opposto di quello sperato. La Francia di Emmanuel Macron, che si è sentito preso in giro dal presidente russo, ora sostiene fieramente la linea dura. La Germania di Olaf Scholz, come dimostra la decisione di bloccare l’autorizzazione del gasdotto Nord Stream 2, ha abbandonato ogni tentennamento. E anche il governo italiano è ormai schierato convintamente su questa linea. Del resto persino Viktor Orban non mette più in discussione l’utilità delle sanzioni.



In quelle approvate ieri sono stati inclusi, oltre ai 351 membri della Duma che hanno votato per il riconoscimento delle repubbliche del Donbass, altre 23 persone e quattro entità. Nel mirino ci sono oligarchi vicini a Putin, esponenti di primo piano del governo, i vertici dell’esercito e le figure che guidano la macchina della propaganda.

L’elenco ufficiale non è stato ancora pubblicato, ma nella lista anticipata ieri dal sito de La Stampa - che più fonti assicurano essere definitiva - c’è il potente ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e quello dello Sviluppo economico, Maxim Reshetnikov, oltre ai vice-premier Marat Khusnullin e Dmitriy Grigorenko.

Tra le personalità più vicine a Putin spiccano Anton Vaino, il capo del suo gabinetto, ma anche Yevgeniy Prigozhin. Si tratta di un ricco imprenditore che è stato ribattezzato «lo chef di Putin» perché la sua società (Concord) gestisce diversi ristoranti e servizi di catering che in passato hanno servite le cene di Putin.

È considerato essere «il fondatore e il capo non ufficiale» dell’organizzazione paramilitare Wagner. Nella lista figurano anche sua moglie e sua madre.



Ci sono poi Margarita Simonyan, direttrice di Russia Today, e altri esponenti-chiave della macchina della propaganda. Tra le entità colpite c’è ala Internet Research Agency, ribattezzata la «fabbrica di troll». E infine istituzioni finanziarie come Bank Rossiya, la Promsvyazbank e la Veb.rf. Per tutti scatterà il congelamento dei beni, oltre al divieto di fare affari e di viaggiare all’interno del territorio Ue.

Nel pacchetto delle sanzioni ci sono infine lo stop all’interscambio commerciale con le due province del Donbass e misure per limitare la capacità di finanziamento dello Stato e della Banca centrale russa sui mercati europei.



