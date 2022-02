Quattro mesi dopo il verdetto di parità alle urne il Tar ribalta tutto: è Monticolo il nuovo sindaco di Torviscosa

Era stato eletto Turco, in quanto candidato più giovane: ora passerà all’opposizione, nel riconteggio ha preso un voto in meno

A sinistra Marco Turco, in carica dallo scorso 4 ottobre, a destra Enrico Monticolo, al quale il Tar ha riconosciuto la vittoria quattro mesi dopo le elezioni

TORVISCOSA. Un solo voto (in meno per quello che era stato proclamato vincitore), ma sufficiente per stravolgere il primo verdetto e ribaltare le gerarchie politiche perchéEnrico Monticolo è il nuovo sindaco di Torviscosa.

Così si è pronunciato, nella giornata di giovedì 24 febbraio 2022, il Tribunale amministrativo regionale di Trieste, «disponendo la correzione del risultato elettorale e proclamando Enrico Monticolo sindaco del Comune di Torviscosa, con tutti gli effetti in ordine alla composizione degli organi comunali».