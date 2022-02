Bambini, studenti e famiglie: in 300 scendono in piazza a Udine per “dire no alla guerra in Ucraina”

UDINE.Udine scende in piazza nella prima manifestazione a sostegno del popolo ucraino. Il ritrovo, fissato nello spazio sottostante la Prefettura di Udine, ha visto riunirsi centinaia di persone nel corso dell’evento, dai bambini ai nonni, passando per studenti e famiglie.

Proposta da Donne in Nero di Udine, con la partecipazione di svariate associazioni del territorio – come Anpi provinciale, Arcigay Friuli e Ttip Udine –, la manifestazione ha visto una folla che andava via via riempendosi sempre di più per arrivare, numero di adesioni alla mano, a sfiorare le 300 persone. Un turbinio di bandiere della pace sventolate e cartelli di protesta esibiti hanno accompagnato lo svolgimento dell’evento per tutta la sua durata. Gli interventi che si sono susseguiti hanno avuto un unico filo conduttore, come sottolineato da Annalisa Comuzzi di Donne in Nero: «Non si potrà giungere a una pacificazione autentica proseguendo ancora la strada del riarmo».

Un movimento continentale di pace, quindi, è la strada indicata per l’Europa che, al momento, si ritrova ferita. Una ferita riaperta, o forse mai pienamente chiusa, dall’invasione della Russia. Come ricorda infatti Furio Honsell, ex sindaco di Udine e ora consigliere regionale di Open-Sinistra Fvg: «Quando ero sindaco di Udine feci in sala Aiace un incontro tra le varie comunità “contro-ucraine” che avevano già iniziato ad avere delle tensioni in quei territori. Ricordo che non fu un momento facile, ma certo fu di riflessione. Riflessione che non c’è stata più. È anche pensando agli affari nostri che siamo giunti qui. Attualmente ci sono 13 mila testate nucleari nel mondo. Sapete quante ne possiede l’Ucraina? Zero. Pensate la grandezza che ebbero nel rifiutare le testate nucleari quando si sciolsero, che grande messaggio di pace che hanno lanciato. E noi questo non glielo abbiamo nemmeno riconosciuto. È chiaro che siamo tutti in profonda angoscia per questi numeri e per quello che vediamo. In questo momento possiamo sperare che ci sia al più presto la sospensione di questa violenza, perché la responsabilità è di tutti».

La situazione drammatica che l’Ucraina sta passando infatti, va avanti da ormai da anni. Una condizione che, per chi come noi la vive dall’esterno, è difficile da comprendere. «Le manifestazioni di Maidan del 2014 sono nate perché un popolo voleva decidere da solo, dopo secoli di oppressione, il proprio futuro basato sui diritti umani. Il movimento delle donne e della società civile per i diritti umani e per la democrazia è fortissimo in Ucraina, molto di più che in Russia dove non ha avuto spazio per svilupparsi – precisa Eugenia Benigni, esperta internazionale di genere e inclusione sociale –. Un messaggio che vorrei far passare è che l’Ucraina non è un popolo neonazista. Sapete quanti seggi di estrema destra ci sono in Parlamento? Zero. Ci sono alcune milizie neonaziste e vanno perseguite, altrimenti non ci potrà essere pace. Bisogna andare oltre il binarismo Nato-Russia, l’Ucraina deve decidere il proprio futuro».

La manifestazione poi, è continuata con gli interventi volontari di chi era presente. Uno in particolare però, ha risuonato più degli altri. Si tratta del discorso di Agnese Di Giusto, richiamata dalla Farnesina qualche giorno fa, che in lacrime ha lanciato un messaggio per il futuro: «Visto che siamo in tanti in questo momento, non dimentichiamoci di tutto questo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – ha detto –. Continuate a informarvi, a capire come si possa sostenere l’Ucraina perché saranno mesi e anni molto bui e le conseguenze non finiranno con un armistizio. Ci sarà bisogno di solidarietà e dell’aiuto di tutti, perché tutti possiamo far qualcosa anche se ci sembra di essere impotenti in questo momento dalla nostra posizione privilegiata. Iniziamo a chiedere a chi ha contatti sul posto come e cosa si può fare, per non lasciare sola un’intera popolazione».

Al termine della manifestazione, i presenti rimasti hanno cantato insieme il simbolico canto “Bella Ciao” , seguito da un lungo applauso. Rilanciando il messaggio della mattinata di sabato, il prossimo step è ritrovarsi domenica alle ore 10 in piazza XX Settembre per continuare a manifestare in supporto all’Ucraina.