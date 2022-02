Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie in diretta: Kiev, battaglia nelle strade

Russia e Ucraina sono al terzo giorno di guerra. Nel cuore della notte è iniziata la battaglia per Kiev e dopo una breve pausa prima dell'alba sono tornati gli spari e le esplosioni. Un primo attacco sferrato dall’esercito russo è stato respinto. Si spara e sulla capitale ucraina sotto assedio, ci sono i carri armati e i soldati, si vedono le fiamme dei bombardamenti, si sente l’ululare delle sirene. Il presidente ucraino aveva anticipato che sarebbe stata «la notte più dura». Zelensky, personalmente alla guida della resistenza, ha respinto l'ipotesi di una fuga negli Stati Uniti chiedendo invece «munizioni» per respingere il nemico.

All'Onu, intanto, la Russia ha posto il veto sulla bozza di risoluzione che chiedeva il ritiro delle truppe: 11 i voti a favore e tre astensioni tra cui quella della Cina, che ha attivato il piano di evacuazione dei suoi connazionali ed esortato al dialogo tra Mosca e Kiev. E mentre si fa strada l'ipotesi di una esclusione della Russia dal sistema Swift, S&P taglia i rating di entrambi i contendenti. Dagli Stati Uniti il presidente Joe Biden approva aiuti militari per 600 milioni di dollari all'Ucraina per «servizi di difesa», tra cui addestramento e istruzione militare. E sono oltre 100 mila gli ucraini in fuga dalla guerra, in migliaia espatriati verso Polonia, Ungheria, Slovacchia, Moldavia e Romania.



Ora per ora, il punto sulla guerra in Ucraina

Ore 11 – La manifestazione a Udine: «Basta guerra, siamo con l’Ucraina»

Centinaia di persone si sono radunate davanti al Palazzo della Prefettura, in via Piave 16, a Udine per manifestare contro la decisione della Russia di invadere e bombardare l'Ucraina.



«L’Unione Europea e l’Italia dichiarino la propria indisponibilità a tutte le iniziative militare e si facciano parte attiva per raggiungere un accordo nel rispetto della sicurezza dei diritti coinvolti», hanno scritto gli organizzatori nella nota.

I manifestanti ribadiscono, quindi, il loro dissenso per il ritorno della guerra in Europa.

La manifestazione a Udine per dire no alla guerra in Ucraina (Foto A.Vescini)

Ore 10.30 – Ad Aviano potenziata la vigilanza, continui decolli la mattina e nel pomeriggio

Sarà potenziata, sebbene al momento non vi siano segnali di particolari pericoli, la vigilanza esterna alla Base aerea di Aviano. Così ha deciso il comitato tecnico per l’ordine e la sicurezza, presieduto dal prefetto, riunitosi ieri mattina a Pordenone, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine (Qui per approfondire)

Ore 10.26 – Le vittime: 198 morti in Ucraina, compresi 3 bambini

Il ministro della Sanità ucraino, Viktor Lyashko, ha annunciato che 198 persone sono morte - tra loro tre bambini - dall'inizio dell'invasione russa del paese, 1.115 persone sono rimaste ferite. Anche fra queste ci sono bambini: 33.

Ore 10.19 – Zelensky parla con Draghi: favorevole a Russia fuori da Swift

«Questo è l'inizio di una nuova pagina nella storia dei nostri Stati, Ucraina e Italia. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in una conversazione telefonica ha sostenuto l'uscita della Russia da Swift, la fornitura di assistenza alla difesa. L'Ucraina deve entrare a far parte dell'Ue». Lo scrive su twitter il presidente ucraino Zelensky.



Ore 9.45 - La Polonia rifiuta di giocare le Qualificazioni mondiali contro la Russia

La Federazione calcio polacca ha annunciato che non giocherà la gara valida per le qualificazioni ai mondiali di calcio contro la Russia.

Ore 9,48 – Sindaco Kiev: russi respinti ma aumenteranno attacchi aerei

«L'esercito russo non è entrato in città«, ma «sono previsti più attacchi aerei». Lo ha detto il sindaco di Kiev, Vitalii Klitschko, rivolgendosi poi ai cittadini: «rimanete nei rifugi antiaerei. Non uscite».



Ore 9,40 – Governo ucraino: situazione a Kiev sotto controllo

Il governo ucraino assicura che la situazione nella capitale Kiev, teatro di scontri e esplosioni nella notte, è sotto controllo. «Sia nella città, sia alla periferia di Kiev, la situazione è sotto controllo», ha dichiarato Mykhailo Podolyak, consigliere del presidente Zelensky, precisando che i russi continuano a tentare di far entrare uomini ed equipaggiamento nella città e che gli scontri proseguono nelle zone periferiche della capitale. Le forze ucraine sono state in grado di montare una forte azione di difesa, ha aggiunto Podolyak, citato dall'agenzia di stampa Unian.

9.30 Iaea: “I reattori atomici non hanno subito danni”

L'ex centrale nucleare di Chernobyl nell'Ucraina settentrionale e i 15 reattori operativi del Pese sono al sicuro. Lo confermano gli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica che fa parte delle Nazioni Unite. «Non c'è un minaccia imminente. Non riteniamo che i russi prenderanno deliberatamente di mira uno di quei reattori».



Ore 9,21 – Kiev: 35 feriti negli scontri. Appello a «fermare i criminali»

Sindaco di Kiev parla di 35 feriti negli scontri, anche due bambini. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha detto che la città «è sopravvissuta» a un’altra notte di attacchi da parte della Russia, ma ha chiesto di «isolare Mosca dal mondo intero»: «Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, imporre un embargo petrolifero, rovinare la sua economia. Fermate i criminali di guerra russi».



Ore 9,12 - Missile russo colpisce mercantile giapponese per errore: 1 ferito

Un missile russo ha colpito un mercantile giapponese vicino alla costa ucraina, ferendo uno dei 20 marinai a bordo, tutti filippini. Lo ha riferito l'agenzia nipponica Kyodo, spiegando che non è in gravi condizioni. La nave è la "Namura Queen", ha potuto proseguire la navigazione ed è diretta in Turchia per valutare i danni

Ore 9.11 – Macron convoca il Consiglio di Difesa

Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha convocato il Consiglio di Difesa nazionale per le ore 17 per fare il punto sul conflitto in Ucraina: lo ha riferito l'Eliseo.



Ore 9,10 – Ucraina: Khodorkovsky: Putin vive in una bolla

«Vive in una bolla», «ha spostato la lancetta indietro di 80 anni, al 1939 quando Hitler invase la Polonia», «ha ogni razionalità e pragmatismo». È la descrizione che Mikhail Khodorkovsky, l'ex oligarca russo in un'intervista a La Repubblica fa di Putin e del suo modo di agire. L'obiettivo dello zar, secondo Khodorkovsky è chiaro: «Vuole occupare l'intera Ucraina - evidenzia - distruggere l'esercito, sciogliere il Parlamento, promuovere un cambio di regime e installare un governo fantoccio. Vuole catturare il presidente in carica Volodimir Zelensky per processarlo con un processo farsa o forse direttamente ucciderlo. Il suo progetto è un'occupazione di lunga durata». Secondo l'ex oligarca «l'Ucraina resisterà».

Ore 9,05 – Zelensky, chiudere lunga discussione su adesione a Ue

«È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte la lunga discussione e decidere sull'adesione dell'Ucraina alla UE. Ho discusso» con il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel «l'ulteriore assistenza efficace e l'eroica lotta degli ucraini per il loro futuro libero»: ha scritto questa mattina in un tweet il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky.



Ore 8,48 – Mosca conferma: “Colpite 821 infrastrutture militari in Ucraina”

Le forze armate russe hanno colpito la notte scorsa "un totale di 821 obiettivi di infrastrutture militari ucraine, di cui 14 piste di atterraggio militari, 19 centri di controllo e nodi di comunicazione, 24 sistemi di difesa aerea missilistica S-300 e Osa, 48 stazioni radar", ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov. Lo riporta la Tass.



Ore 8.41 Macron: “La guerra durerà, meglio prepararsi”

La guerra in Ucraina «durerà» ed è quindi meglio «che ci prepariamo»: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron al Salone dell'Agricoltura. «La guerra è tornata in Europa. È stata scelta unilateralmente dal presidente Putin. Sicuramente ci saranno conseguenze sulle nostre esportazioni per le grandi filiere», per esempio vino cereali e foraggi, ha detto il capo dello stato all'inaugurazione del salone a Parigi.

Ore 8,31 – Facebook vieta pubblicità media statali russi In qualsiasi parte del mondo

Meta Platforms, casa madre di Facebook, ha vietato ai media statali russi di pubblicare inserzioni pubblicitarie o trarre profitto dai suoi annunci sulla propria piattaforma in qualsiasi parte del mondo. Lo riporta il Guardian.



Ore 8,30 – Kiev: mai rifiutato il cessate il fuoco

L'Ucraina ha smentito in nottata le notizie secondo cui le autorità di Kiev si sarebbero rifiutate di negoziare un cessate il fuoco. «Devo negare le affermazioni secondo cui ci siamo rifiutati di negoziare. L'Ucraina era e resta disposta a parlare di cessate il fuoco e di pace», ha dichiarato il portavoce del leader ucraino, Sergii Nikiforov, su Facebook. «Quanto prima inizieranno i negoziati, maggiori saranno le possibilità di tornare alla vita normale», ha aggiunto.



Ore 8,25 – Zelensky a Michel: lotta eroica. Ore cruciali per adesione a Ue

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha parlato con il presidente del Consiglio europeo Charles Michel «dell'ulteriore assistenza efficace e della lotta eroica degli ucraini per il loro futuro libero». Come si legge sul profilo Twitter di Zelensky, «È un momento cruciale per chiudere una volta per tutte l'annosa discussione e decidere sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea».



Ore 8,16 – Biden: 600 milioni di dollari in fondi immediati per difesa a Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ordinato che sia immediatamente fornita all'Ucraina assistenza militare per un valore di 600 milioni di dollari. Lo scrive Interfax precisando che Biden ha pubblicato un memorandum in cui «delega il Segretario di Stato a fornire assistenza militare immediata all'Ucraina». In particolare i 600 milioni di dollari saranno così ripartiti: "250 milioni di dollari in assistenza" e "altri 350 milioni di dollari" da assegnare al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti "per articoli e servizi per la difesa" e "per l'istruzione e l'addestramento militare".



Ore 8,11 – Ucraina: Difesa Russia smentisce attacchi missili su Kiev

La Difesa russa ha smentito che ci siano stati attacchi missilistici sulla capitale ucraina Kiev: lo ha detto una fonte del ministero della Difesa alle agenzie russe, riferendosi con sarcasmo alle dichiarazioni del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. «Le forze armate russe non hanno effettuato alcun attacco missilistico su Kyiv, il cui eroismo nella Grande Guerra Patriottica [del 1941-1945] è stato finalmente ricordato da Zelensky», ha detto la fonte. «Il bagliore luminoso visto nel cielo notturno di Kiev e la caduta di un oggetto in fiamme su un edificio residenziale nella capitale ucraina hanno spiegazioni completamente diverse. Un jet da combattimento Sukhoi Su-27 dell'aeronautica ucraina era in missione di pattugliamento a Kiev ieri sera. Un sistema di difesa aerea ucraino di stanza nelle vicinanze di Kiev lo ha scambiato per un bersaglio e ha fatto fuoco», ha concluso la fonte del ministero russo.



Ore 8,10 - I missili russi «hanno colpito un palazzo» a Kiev

Le autorità ucraine hanno affermato che un missile russo ha colpito un edificio residenziale a Kiev. Non è al momento possibile sapere se ci siano vittime o feriti. Il sindaco Vitali Klitschko ha detto che il missile ha colpito un grattacielo. Klitschko ha pubblicato un'immagine su un'app di messaggistica, che mostra un buco su un lato dell'edificio che ha devastato appartamenti in diversi negozi.

Ore 7,55 – Mosca: esercito russo ha conquistato Melitopol. Distrutti 821 obiettivi militari

L'esercito russo ha conquistato la città di Melitopol. Lo ha annunciato il ministero della Difesa a Mosca. Le forze armate russe hanno distrutto 821 obiettivi militari in Ucraina, riporta l'agenzia Interfax, citando il portavoce del ministero della Difesa russo Igor Konashenkov. Distrutti 7 caccia e 87 carri armati Kiev, oltre a 8 elicotteri, 7 droni e 28 lanciamissili.

Ore 7,50 – Ucraina: Russia sospende lanci spaziali da Guyana francese

La Russia ha sospeso i lanci spaziali dal cosmodromo di Kourou, nella Guyana francese, a causa delle sanzioni imposte dall'Unione Europea contro Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Lo ha annunciato oggi l'Agenzia spaziale russa Roscosmos. «In reazione alle sanzioni dell'Ue contro le nostre aziende, Roscosmos sospende la sua cooperazione con i partner europei nell'organizzazione di lanci spaziali dal cosmodromo di Kourou e richiama il suo staff tecnico (...) dalla Guyana francese», scrive l'Agenzia in un comunicato.

Ore 7,36 – Zelensky: “Armi da nostri partner in arrivo'”

«Un nuovo giorno in prima linea diplomatica è iniziato con una conversazione con (il presidente francese, ndr) @Emmanuel Macron. Armi ed equipaggiamenti da parte dei nostri partner stanno arrivando in Ucraina. La coalizione contro la guerra sta funzionando!»: lo afferma questa mattina in un tweet il presidente ucraino Zelensky.

Ore 07,30 – Kiev: la 101a brigata ucraina avrebbe distrutto una colonna di forze russe

Secondo le forze armate ucraine, due auto, due camion con carri armati e un altro carro armato russo sono stati neutralizzati vicino alla stazione della metropolitana Beresteiska sulla riva destra di Kiev. Nella notte le forze armate ucraine avevano respinto con successo un attacco delle forze russe a Mykolaiv, una città vicino al Mar Nero nell'Ucraina meridionale, riporta l'ucraina Verkhovna Rada. Sono seguiti pesanti combattimenti dopo che le truppe russe hanno tentato di sbarcare a Mykolaiv, ma non sono state in grado di sfondare il sistema antiaereo dell'Ucraina, ha affermato il governatore di Mykolaiv Vitaliy Kim. 4 del mattino. Kiev: un attacco a un'unità militare a Kiev è stato respinto dall'esercito ucraino. Le forze d'invasione russe hanno attaccato durante la notte un'unità militare sulla riva sinistra di Kiev, ma le forze ucraine sono state in grado di combatterla con successo, secondo le forze di terra delle forze armate ucraine.

Ore 7,25 – Zelensky: “Non credete a fake news, sono qui. Continuare a combattere”

Il presidente ucraino Zelensky ha fatto un nuovo drammatico appello chiedendo di non deporre le armi e di continuare a difendere la capitale, Kiev. «Non credete alle fake news, sono ancora qui». Ha postato un nuovo video su Twitter, respingendo le voci secondo cui era fuggito o aveva ordinato all'Ucraina di arrendersi. Nei 40 secondi di video, Zelenski parla mentre passeggia nel distretto governativo di Kiev, «giurando di continuare a combattere».