Una traversa e un gol annullato nel recupero non bastano: il Pordenone cade a Vicenza e perde l’ultimo treno salvezza

VICENZA. Una reazione tardiva, nel finale. Una traversa, un gol annullato in pieno recupero. Sempre troppo poco: il Pordenone perde anche a Vicenza, perde la partita “della vita”, quella dell’ultimissima chiamata per sperare nella salvezza. Finisce mestamente a meno 6 dai berici e a questo punto, quando mancano 12 turni alla fine di questa disastrosa stagione, la retrocessione è ormai scritta. E mercoledì, alle 18.30, si torna in campo a Terni.

Ancora assente il tecnico Tedino, il suo vice Marchetto cambia nove undicesimi rispetto alla formazione base del match perso al Teghil col Monza. Gli unici “superstiti” sono Lovisa in mezz’ala e Mensah in attacco. Fuori Butic, perdita grave per i neroverdi, nel tridente ci sono Cambiaghi, che parte sulla trequarti, e Mensah. In porta torna Perisan, difesa tutta nuova. Pasa in regia e Zammarini è l’altro interno. Brocchi davanti si affida a Teodorczyk, l’ex Napoli Maggio parte dalla panchina. Non c’è il temibile ex Diaw, squalificato, mancano anche gli infortunati Pasini, Meggiorini e Lukaku.

Le due squadre si affrontano subito a viso aperto, il Vicenza sembra più pericoloso di un Pordenone comunque aggressivo, che riparte in velocità. Al 14’, però, i padroni di casa passano con Da Cruz, che trova spazio sulla corsia sinistra, indisturbato entra in area dal lato corto e lascia partire un tiro-cross a giro che sorprende Perisan, scavalcandolo e insaccandosi all’incrocio.

Come contro il Monza, i neroverdi accusano il colpo e dopo appena due minuti incassano il raddoppio, ma vengono salvati dal Var: azione d’angolo, palla spizzata verso il secondo palo, De Monte di testa beffa Andreoni, miracolo di Perisan, De Maiò ribadisce in rete, ma è in fuorigioco. L’arbitro inizialmente convalida, poi viene corretto. Il Vicenza, però, ha ormai in mano il pallino del gioco e spinge forte. I ramarri cercano di difendersi, spazzano, ma faticano a costruire azioni offensive anche per il pressing alto dei biancorossi. E quando ci riesce, apre spazi invitanti per le ripartenze dei padroni di casa, che alla mezz’ora sfiorano il 2-0 ancora con Da Cruz.

Partita complicata per il Pordenone, che nella ripresa si presenta con gli stessi undici e parte a razzo, cercando di cingere d’assedio l’area del Lane. Il solito Cambiaghi, con una percussione da sinistra, crea scompiglio, ma il suo cross rasoterra attraversa tutto lo specchio della porta senza che nessuno riesca a intervenire. Sembra invertito il tema del match, è però il Vicenza ad andare ancora vicino al gol per due volte intorno al 10’ con Giacomelli.

Entrano Torrasi e Di Serio per Zammarini e Candellone, è comunque il solito Cambiaghi a guidare le offensive neroverdi, diradate rispetto all’avvio di secondo tempo. I neroverdi comunque non mollano e hanno uno scatto d’orgoglio nel finale, un’azione insistita che porta al tiro prima Lovisa, ribattuto, quindi Cambiaghi, fuori di poco.

Al 4’ di recupero l’occasione più ghiotta per il Pordenone: uno-due sulla tre quarti Cambiaghi-Deli, quest’ultimo calcia dalla distanza e colpisce in pieno la traversa a Contini battuto. Allo stesso Deli, un minuto dopo, viene annullato un gol per fuorigioco: i giocatori del Vicenza si abbracciano, solo lacrime per i ramarri.

LR VICENZA – PORDENONE 1-0

LR VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin (1′ st Cappelletti), Brosco, De Maio, Crecco (49′ st Padella); Cavion, Bikel (1′ st Zonta); Dalmonte, Da Cruz, Giacomelli (18′ st Ranocchia) (22′ st Mancini); Teodorczyk. A disp.: Grandi, Morello, Maggio, Sandon, Djibril, Alessio. All. Brocchi.

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Andreoni, Barison, Bassoli, Perri (37′ st Vokic); Zammarini (12′ st Torrasi), Pasa (27′ st Deli), Lovisa; Cambiaghi; Candellone (12′ st Di Serio), Mensah (27′ st Iacoponi). A disp.: Bindi, El Kaouakibi, Sabbione, Pellegrini, Anastasio, Valietti, Dalle Mura. All. Marchetto.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo, assistenti Grossi di Frosinone e Di Giacinto di Teramo. Quarto ufficiale Caldera di Como. Var: Piccinini di Forlì. Avar: Rossi C. di La Spezia.

Marcatore: al 14′ Da Cruz.

Note: ammoniti Bruscagin, De Maio, Bikel, Di Serio, Torrasi, Barison e Cappelletti. Angoli: 5-6. Recupero: pt 2′, st 5′. Spettatori 5.125, incasso 51.837 euro.