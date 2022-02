Escono di strada con l’auto che finisce contro un terrapieno: feriti due giovani

ZOPPOLA. Stavano rientrando dopo una serata in compagnia, quando la loro auto è uscita di strada e, dopo una terribile carambola, si è schiantata violentemente su un terrapieno lungo l’argine di un canale, fortunatamente secco.

Protagonisti dell’incidente, due ragazzi di Zoppola poco più che ventenni (classe 1997 e 1998), che percorrevano la strada provinciale 6 tra Domanins e Castions di Zoppola.

Erano circa le 3.30 della notte tra sabato e domenica e, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Maniago, hanno perso il controllo della vettura. Escluso il coinvolgimento di altri mezzi. I giovani, pur feriti, non hanno mai perso conoscenza e sono riusciti a chiamare i soccorsi, riferendo di essere rimasti bloccati nell’abitacolo.

Sul posto si sono immediatamente portati i vigili del fuoco del distaccamento di Spilimbergo, nel frattempo i ragazzi erano usciti autonomamente dall’auto. Sul posto anche i sanitari del 118 giunta da Spilimbergo.

I due giovani, non in gravi condizioni, sono comunque stati trasportati all’ospedale di Pordenone per accertamenti, vista la violenza dell’impatto subìto.