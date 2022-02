SANTA MARIA LA LONGA. Un incendio è divampato poco dopo le 5 di domenica 27 febbraio all'impresa Ilcap srl a Santa Maria la Longa, ditta specializzata nella produzione e realizzazione di fusti, inserti e accessori in metallo per l'arredamento.

In via dei Prati sono intervenuti i vigili del fuoco di Udine. Le operazioni di spegnimento del rogo le cui cause sono ancora da accertare, sono ancora in corso. Danni ingenti