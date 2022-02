Swift: ecco l’arma “nucleare” contro Putin che spaventa anche l’Europa

Escludere il russi dal sistema di pagamenti internazionali metterebbe in crisi anche gli approvvigionamenti di gas

L’Occidente ha preso la decisione tenuta nel cassetto per giorni: escludere la Russia da Swift, il sistema per regolare le transazioni bancarie. Ma si tratta di un’esclusione «selettiva» perché, come ha spiegato ieri sera Ursula von der Leyen annunciando il terzo pacchetto di sanzioni, «colpirà un certo numero di banche».