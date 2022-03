Aiuti per l’Ucraina: come sostenere a distanza o in regione le famiglie che arrivano in Friuli Venezia Giulia

UDINE. La solidarietà dei friulani è partita: cittadini ucraini, scappati dalla guerra, sono arrivati in regione e molte famiglie sono state già accolte nei nostri comuni (qui l’impegno della Regione).

La macchina degli aiuti si è messa in moto con decine di chiamate al giorno di persone che vogliono contribuire agli aiuti umanitari. L’associazione Ucraina-Friuli (Qui il sito per rimanere aggiornati) sta cercando un capannone o spazi adeguati per raccogliere il materiale. Il prefetto di Udine ha dirottato la richiesta alla Regione. «Stiamo mettendo a punto la macchina dell’emergenza – ha spiegato l’assessore Riccardo Riccardi –. Il Dipartimento nazionale sta raccogliendo le necessità dei territori, per coordinare l’accoglienza dei profughi e la raccolta dei beni di prima necessità da inviare in Ucraina, dopodichè ci attiveremo, tutti, molto velocemente». Ed è possibile, infine, che sia proprio la nostra regione, data la sua posizione geografica, a diventare il principale hub di smistamento dei beni da inviare in Ucraina».

Oggi i prefetti, in videoconferenza con i sindaci, raccolgono le disponibilità dei Comuni a ospitare donne e bambini in fuga dalla guerra. «Presto sapremo– conferma il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello – dai sindaci quanti e quali alloggi mettono a disposizione per le famiglie ucraine». Ma Pontebba ha battuto tutti sul tempo: il sindaco Ivan Buzzi ha accolto le prime cinque persone nella struttura di via Marconi.

CIBO, VESTIARIO E GENERI DI PRIMA NECESSITà

Gli studenti del Marinelli

La studentessa 17enne del Marinelli Anna Vittoria ha avviato assieme alla mamma una raccolta di generi di prima necessità da destinare alla popolazione Ucraina. Si è messa in contatto con l'associazione ucraini di Udine per capire come poter aiutare nel concreto le persone. Avvierà anche una raccolta in collaborazione con la sua scuola a partire da giovedì, 3 marzo. Verrà raccolto materiale sanitario (disinfettante, antibiotici, antifiammatori, garze sterili e connettivina, filo per suture, pinze, lacci emostatici e aghi, siringhe, cateteri), cibo non deperibile e materiali di prima necessità (salviette umide, pannolini, assorbenti, traverse, pile, torce, ricetrasmittenti, vestiti caldi, coperte, sacchi a pelo, fornelli elettrici).

La raccolta a Gonars

I cittadini di Gonars, tramite il gruppo facebook “Sei di Gonars se”, sta raccogliendo coperte e medicinali da mandare in Moldavia dove molti ucraini sono fuggiti.

Punti di raccolta a Udine e nella Bassa

Un gruppo di associazioni della Bassa friulana sta raccogliendo materiale non deperibile e vestiario da inviare alla popolazione ucraina (pannolini, latte in polvere, biberon, coperte, asciugamani, shampoo, dentifricio, spazzolini, assorbenti, calze e intimo, pasta, cibo in scatola, pappe per neonati, lenzuola, vestiti invernali, materiale medico). Ecco i punti di raccolta:

➡️LATISANA presso il Palazzetto dello Sport, via Bottari (lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.30)

➡️SAN GIORGIO DI NOGARO, presso palestra Karate, via Isonzo 2 (martedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.30)

➡️UDINE, palestra di karate in via Maniago 2 (giovedì dalle 17.00 alle 21.00)

Tavagnacco: l’appello ai cittadini e l’indirizzo mail

Il Comune di Tavagnacco, in una nota, ha informato tutti i cittadini che vogliono mettere a disposizione i propri locali sfitti oppure le proprie strutture adeguate all’accoglienza di famiglie o persone che possono farlo scrivendo una email all’indirizzo staff@comune.tavagnacco.ud.it. Verranno ricontattati non appena possibile.

ACCOGLIENZA DIFFUSA SUL TERRITORIO

Centro Balducci: 25 posti letto e bonifici per Emergenza Ucraina

Di fronte all’emergenza umanitaria conseguente alla guerra in Ucraina, il Centro Balducci è disponibile a supportare le attività operative per accogliere le popolazioni in fuga dalla propria terra. Lo stesso centro, infatti, mette a disposizione 25 posti letto e lancia la Campagna di solidarietà “Emergenza Ucraina”, alla quale si può aderire effettuando un bonifico sul c/c bancario intestato al Centro Balducci della Banca Ter Credito cooperativo FVG indicando il proprio codice fiscale e il seguente Iban: IT59C0863164121000001017788 causale “Emergenza Ucraina”.

Casa Serena accoglie un gruppo di rifugiati

A Pordenone, in particolare, il presidente dell’Asp Umberto I, Antonino Di Pietro, formalizzerà al prefetto e al Comune di Pordenone la propria disponibilità ad ospitare un piccolo nucleo di persone in fuga dalla guerra in Ucraina. I rifugiati, si parla di tre o quattro persone, saranno ospitati nei locali del ex guardia medica di Casa Serena, la casa di riposo principale della città del Noncello, dove potranno trovare un, seppur piccolo, conforto alle sofferenze della guerra. I locali, recentemente ristrutturati e a oggi vuoti, servivano a ospitare eventuali infermieri e operatori provenienti da altre regioni in attesa di trovare domicilio in città. I rifugiati potranno trovare l’accoglienza dei servizi alberghieri di Casa Serena.

Pradamano: a disposizione appartamenti per le famiglie

Nella rete della solidarietà verso i cittadini ucraini in fuga dalla guerra si aggiunge anche la comunità di Pradamano. L'iniziativa parte dal sindaco Enrico Mossenta che si è messo al lavoro per costituire una rete di aiuti anche all'interno della propria comunità. Così, in queste ore il primo cittadino di Pradamano ha iniziato a mettere insieme diversi tasselli, dal sostegno che può dare direttamente l'amministrazione comunale «attraverso un paio di appartamenti di proprietà dell'ente pubblico», ma anche coinvolgendo i residenti. «Ho raccolto al momento la disponibilità di alcune famiglie che potrebbero avere spazi a disposizione, ma anche tra alcuni imprenditori della zona». E ancora, rende noto Mossenta, «stiamo attivando la rete di volontariato, a partire dalla squadra locale di Protezione civile, alcuni sodalizi e singoli cittadini che già in questi due anni di pandemia hanno dato forte contributo per aiutare le persone che si sono trovate in difficoltà».

DONAZIONI

Portali di donazioni nazionali e internazionali

Il Comune di Tavagnacco – raccolta fondi “Sostegno per l’Ucraina. Si può aderire (tramite bonifico o versamento gratuito presso qualsiasi Filiale del Credito Cooperativo) al conto corrente IT 17 C 07085 64300 021210045689 indicando nella causale UCRAINA. Questo conto, aperto nel 2019 in occasione dell’emergenza da pandemia (Qui tutti i dettagli)

– l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ha creato un fondo speciale per la crisi umanitaria in Ucraina. UNICEF – anche il programma per la protezione dei bambini dell’ONU è presente da tempo in Ucraina, e ora più che mai è fondamentale per il supporto dei minori.

– anche il programma per la protezione dei bambini dell’ONU è presente da tempo in Ucraina, e ora più che mai è fondamentale per il supporto dei minori. Croce Rossa Ucraina – Il capitolo locale della Croce Rossa Internazionale.

– Il capitolo locale della Croce Rossa Internazionale. Soleterre – Supporto ai bambini ucraini malati di cancro nonostante il conflitto.

– Supporto ai bambini ucraini malati di cancro nonostante il conflitto. Voices.org.ua – Supporto psicologico ai bambini traumatizzati dalle operazioni belliche.

– Supporto psicologico ai bambini traumatizzati dalle operazioni belliche. Project CURE– Rifornimento di materiale medico per gli ospedali ucraini.