Come sono andati i negoziati fra Ucraina e Russia? Le richieste, i passi indietro e chi c’era al tavolo

MOSCA. Sono durati circa cinque ore i colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina: il primo incontro tra i rappresentanti dei due Paesi da quando il Cremlino ha invaso con le sue truppe l’Ucraina scatenando una guerra che da cinque giorni insanguina il Paese e continua a mietere tante, troppe, vittime anche tra i civili.

Leggi anche Ucraina, la guerra lampo è fallita: ora il tempo gioca contro Putin

L’Ucraina chiede il «cessate il fuoco immediato» e il ritiro delle truppe russe. I colloqui dovrebbero proseguire nei prossimi giorni, segno che almeno la porta delle trattative non è chiusa. Ma intanto purtroppo la guerra non si ferma. E Vladimir Putin ieri ha detto pure di pretendere, tra le condizioni per mettere fine all’aggressione, la «neutralità» dell’Ucraina e il riconoscimento come territorio russo della Crimea: la penisola sul Mar Nero che Mosca si è di fatto annessa nel 2014 con un’invasione di uomini armati e senza insegne di riconoscimento violando il diritto internazionale.

Ieri sera, conclusi i colloqui in una località nella regione bielorussa di Gomel tenuta segreta per motivi di sicurezza, entrambe le parti hanno annunciato di rientrare nelle rispettive capitali per consultazioni in vista di nuove possibili trattative. «I negoziati sono difficili. È vero, già senza nessun ultimatum obbligatorio. La parte russa, sfortunatamente, guarda ancora in modo estremamente non obiettivo ai processi distruttivi da essa avviati», ha scritto su Twitter Mikhailo Podolyak, un membro della delegazione ucraina, sottolineando comunque «la possibilità di incontrarsi presto per un secondo round di negoziati». «Abbiamo deciso di portare avanti i colloqui», ha confermato da parte sua il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, secondo il quale sarebbero stati trovati «alcuni punti su cui è possibile individuare un terreno comune» e le nuove trattative dovrebbero svolgersi già nei prossimi giorni nei pressi della frontiera tra Bielorussia e Polonia.

PER APPROFONDIRE/ DOMANDE E RISPOSTE

PER APPROFONDIRE/LE ANALISI

Putin però intanto continua a fare la voce grossa e a giocare la carta della propaganda. Mentre le sanzioni contro l’invasione russa fanno crollare il rublo e costringono la Borsa di Mosca a rimanere chiusa, il Cremlino annuncia che, in una telefonata con il presidente francese Macron, «Putin ha sottolineato che un accordo è possibile solo se i legittimi interessi di sicurezza della Russia sono presi in considerazione senza condizioni, compreso il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, la smilitarizzazione e la denazificazione dello Stato ucraino, e l’assicurazione della sua neutralità». La propaganda del Cremlino bolla da tempo il governo filo-occidentale ucraino come un covo di fascisti, ma si tratta di un’accusa infondata, e tanto più assurda se si considera che il presidente ucraino Zelensky ha origini ebraiche.

L’invasione dell’Ucraina ha scosso il mondo. «I combattimenti in Ucraina devono finire. Stanno imperversando in tutto il Paese, dall’aria, dalla terra e dal mare. Devono cessare ora, basta», ha detto il segretario generale Onu, Antonio Guterres, aprendo l’assemblea generale delle Nazioni Unite al Palazzo di Vetro e augurandosi che i colloqui tra le delegazioni di Russia e Ucraina conducano «non solo a un cessate il fuoco immediato» ma anche a una «soluzione diplomatica».

È giallo intanto sul presunto ruolo che Roman Abramovich potrebbe svolgere nella mediazione. Secondo un suo portavoce sentito dal Financial Times, il miliardario russo – che sotto Putin è stato governatore della Chukotka – sarebbe in Bielorussia «cercando di aiutare» a mettere fine alla guerra dopo che Kiev gli avrebbe chiesto di collaborare ai colloqui di pace. –