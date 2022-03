MOGGIO UDINESE. Investimento, poco prima delle 9 di martedì 1 marzo, a Moggio Udinese, davanti alla cartiera.

Una donna di 47 anni, residente a Chiusaforte, per cause ancora da accertare, è stata investita da un'automobile. La quarantasettenne, che ha riportato diverse ferite, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale di Tolmezzo.

Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Pontebba per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.