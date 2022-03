Finti bollettini con richieste di pagamento, imprese friulane nel mirino

UDINE. Una comunicazione potenzialmente ingannevole, contenente bollettini di conto corrente con richieste di pagamento per non meglio precisati abbonamenti o iscrizioni in elenchi di imprese o pubblicazioni: un tentativo di truffa – o almeno così sembra - quello che in questi giorni mira a colpire diverse imprese friulane.

È quanto risulta da frequenti segnalazioni giunte alla Camera di Commercio Pordenone-Udine, che lo rende noto precisando che «queste comunicazioni, che si ripetono periodicamente - precisa l'ente camerale - nulla hanno a che fare con la Cciaa».

Pertanto l'ente raccomanda alle imprese, specie quelle di recente iscrizione, di «porre la massima attenzione, leggere sempre accuratamente le informazioni contenute su questi bollettini e ricordare che la Camera di Commercio non richiede alcun tipo di pagamento con versamento su conto corrente».

L'ente fa presente, inoltre, che le imprese che si trovassero in situazioni di questo genere possono contattare la Camera di Commercio per verificare, chiamando l'Ufficio relazioni con il pubblico. «Le segnalazioni - conclude la Cciaa di Pn-Ud - saranno poi inoltrate alle forze dell'ordine competenti per le opportune verifiche».