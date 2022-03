Rapinò due connazionali armato di coltello, poi il pestaggio: trentacinquenne condannato a 4 anni e due mesi di reclusione

PORDENONE. Rapinò due connazionali brandendo un coltello, condannato a 4 anni e due mesi di reclusione un cittadino indiano.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Pordenone, nell’ambito delle attività finalizzate alla ricerca di soggetti nei confronti dei quali pendono provvedimenti di cattura, hanno rintracciato e tratto in arresto - in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone - un trentacinquenne di origine indiana, S. G. le sue iniziali, responsabile, assieme a due complici, di una rapina commessa il giorno di capodanno del 2014, nel comune di Azzano Decimo: vittime, in quell’occasione, furono due suoi connazionali.

La rapina si era consumata all’esterno di un negozio etnico, nel giro di pochi istanti: le due vittime furono dapprima minacciate con una pistola e con un coltello e poi brutalmente aggredite con calci e pugni, scagliati con violenza anche con l’utilizzo di un tira pugni.

Terminata l’aggressione, in tre si erano dati alla fuga, a bordo di due autovetture.

Per uno degli aggressori si sono aperte adesso le porte del carcere, dove dovrà scontare quattro anni e due mesi di reclusione. Oltre a quella per la rapina, inoltre, il trentacinquenne dovrà scontare una condanna per una truffa commessa nel 2013 ai danni di un altro suo connazionale, che aveva raggirato sottraendogli 600 euro per l’acquisto di un biglietto aereo mai effettuato, nonché una condanna per calunnia: sempre nel 2014 denunciò falsamente di essere stato aggredito da alcuni suoi connazionali.

Rintracciato nella sua abitazione di Pasiano di Pordenone dagli agenti della Squadra Mobile il trentacinquenne, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la casa circondariale di Udine.