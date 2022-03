Scontro con un camion, l’auto finisce nel fosso: due feriti

CERVIGNANO. Prima è entrata in collisione con un camion, poi ha terminato la sua corsa ormai fuori controllo nel fosso a lato strada, ribaltandosi su un fianco. È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente verificatosi poco dopo le 13.30, lungo la statale 14, a Cervignano, all'altezza del ristorante Al Turista che ha coinvolto un’autovettura e un mezzo pesante.

La macchina, come detto, in seguito all'urto con il camion, che è stato particolarmente violento, ha terminato la sua corsa nel fossato che costeggia la carreggiata.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con la centrale Sores di Palmanova che ha inviato sul posto un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso. Sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano e i carabinieri, per i rilievi del caso.

Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare per il tempo necessario a consentire tutte le operazioni di soccorso, con la statale 14 rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire ai soccorritori di operare in sicurezza e ai pompieri di procedere alla messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nell’incidente e della sede stradale.

Due le persone rimaste ferite. Il conducente dell’automobile, vista la gravità dei traumi riportati, è stato trasportato in elicottero all'ospedale triestino di Cattinara. Il conducente del mezzo pesante, invece, è stato trasportato all'ospedale di Palmanova per le cure del caso.