Investita da un’auto mentre faceva jogging: morta una donna di 44 anni

BRUGNERA. Una donna di 44 anni di Brugnera, Francesca Manfè, è morta dopo essere stata investita da un'auto mentre faceva jogging. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. L'incidente è accaduto nei pressi del cimitero della frazione di Tamai (Pordenone) attorno alle 17.30 di giovedì 3 marzo, quando ancora c'era visibilità.

Nell'impatto la vittima è stata scaraventata a molti metri di distanza, in un campo accanto alla carreggiata. L'uomo che guidava il veicolo, un anziano, si è fermato per portare i primi soccorsi e ha lanciato l'allarme assieme ad alcuni passanti. Sul posto è stato inviato l'elicottero sanitario Fvg ma, a causa delle condizioni critiche della paziente e l'impossibilità di caricarla nel velivolo, si è deciso per il trasferimento in ambulanza, dove è salito anche il rianimatore. La donna, però, è spirata poco dopo l'arrivo in ospedale. Per favorire le operazioni di soccorso è intervenuto anche un equipaggio dei Vigili del fuoco.

Francesca Manfè lascia il marito e due figli.

Al vaglio dei carabinieri della stazione di Fontanafredda dinamica e cause dell’incidente. Sul posto l’elicottero, l’ambulanza e i vigili del fuoco di Pordenone