TAIPANA. Da giovedì mattina, 3 marzo, nessuno ha più notizie di Oreste Manera, 66 anni, ex dipendente comunale, residente a Grado, in via Martiri della Libertà. La sua automobile, una Opel di colore grigio, parcheggiata da due giorni in Campo di Bonis, nel comune di Taipana, è stata notata da alcuni residenti, che hanno dati l’allarme.

