Cent’anni di Associazione per gli imprenditori friulani

UDINE. Un secolo di associazione industriali. Con la “a” minuscola, perché la nascita dell’Associazione industriali della provincia di Udine, oggi Confindustria Udine, risale al 5 giugno 1945. Udine era stata liberata da poco più di un mese e nove giorni prima, il 27 maggio 1945, il Prefetto aveva sciolto con decreto l’Unione industriali fascista, come dal 1927 era stata ribattezzata, inquadrandola nelle ferree logiche della dittatura e del regime corporativo, l’Associazione Industriali Friulani. È proprio quest’ultima, cancellata per decreto ma indiscusso incipit della rappresentanza industriale in Friuli, che festeggia proprio oggi, il 7 marzo 2022, il centesimo della fondazione.



LA TORRE DIVENTA MUSEO



A spiegare la genesi dell’associazione, nata inizialmente come doppia rappresentanza di industriali e commercianti, un dettagiato eben documentato excursus dell’ex direttore generale di Confindustria Udine Ezio Lugnani, scritto per l’house organ Realtà industriale, in uscita nei prossimi giorni. Un articolo, quello di Lugnani, che dà il “la” alle iniziative in programma per il centenario.

Su tutte l’inaugurazione della Vetrina dell’Ingegno, «una mostra permanente – si legge nell’articolo che uscirà su Realtà industriale, di cui anticipiamo qualche passaggio – di ciò che l’industria nel suo complesso, dalle piccole alle grandi imprese, rappresenta e ha rappresentato per lo sviluppo del Friuli». La Vetrina troverà spazio nella Torre di Santa Maria, adiacente a Palazzo Torriani, la cui ristrutturazione è in via di completamento ed è finalizzata ad adibire l’edificio, tornato nella disponibilità dell’associazione nel 2006 dopo un lungo comodato al comune, a un utilizzo museale.

L’inaugurazione della Torre e della mostra è prevista entro l’anno, con l’obiettivo di contribuire, raccontando «ciò che l’industria nel suo complesso, dalle piccole alle grandi imprese, rappresenta e ha rappresentato per lo sviluppo del Friuli», a valorizzare anche il ruolo – «generalmente sottaciuto», scrive Lugnani – delle associazioni di rappresentanza imprenditoriale.



DAI PIONIERI A OGGI



Tredici i presidenti succedutisi da Camillo Malignani fino a Gian Pietro Benedetti, in sella dal dicembre 2021 dopo le divisioni che impedirono la conferma di Anna Mareschi Danieli. Ma la conta sale a quindici, se inizia dal 7 marzo 1922 e non dal 5 giugno 1945. Il primo a guidare gli Industriali friulani, dal 1922 al 1932, fu Carlo Fachini, uno dei pionieri del nostro manifatturiero e convinto sostenitore dell’esigenza di rafforzare la rappresentanza del settore industriale, superando la frammentazione in una miriade di associazioni di carattere locale e separandola dal commercio, sia pure sotto l’ombrello comune della federazione nata nel 1892, l’Associazione Commerciale ed Industriale del Friuli.

«La federazione – spiegava infatti Fachini – riunisce elementi troppo eterogenei, e cioè associazioni collettive e soci singoli, ed unisce soci industriali con soci commercianti ed esercenti, cioè due categorie di persone che talvolta hanno interessi antitetici e che in ogni modo hanno sempre bisogni assai diversi». A ciascuno il suo, e l’adesione alla Confederazione Generale dell’Industria, nel 1923, sancì la vocazione produttiva e manifatturiera dell’Associazione, che nel 1925 vantava già numeri di tutto rispetto, con 700 associati e 25 mila dipendenti.



I PRESIDENTI



Snaturata dalla svolta corporativa, l’Associazione industriali friulani ritrovò la sua anima nell’immediato dopoguerra. La lista dei presidenti, dal 1945 a oggi, si ferma a tredici in poco meno di ottant’anni, sintomo di una solidità dei vertici che solo negli ultimi anni ha fatto intravedere crepe e divisioni, che l’elezione di un numero uno carismatico come Gian Pietro Benedetti, il presidente di un colosso come il gruppo Danieli, punta evidentemente a saldare.

Un ritorno, dopo la svolta giovane intrapresa con i mandati di Matteo Tonon (2013-2017) e Anna Mareschi Danieli (2017-2021), a un passato dove la guida della Confindustria friulana è toccata spesso agli esponenti di spicco del nostro manifatturiero: da Camillo Malignani a Rinaldo Bertoli, dai due mandati di Gianni Cogolo (il secondo stroncato dal fallimento del suo gruppo) a quelli di Carlo Melzi, Adalberto Valduga e Giovanni Fantoni. Dopo Adriano Luci, in sella dal 2007 al 2013, nessun presidente ha visto rinnovare il suo mandato. A segnare gli ultimi anni, inoltre, uno scontro neppure latente con Pordenone, con vistose divergenze non soltanto sulla fantomatica “regionalizzazione”.



I VALORI



Il richiamo ai valori dei fondatori, da parte di un dirigente che per lunghi anni è stato cuore e cervello dell’associazione come Lugnani, suona anche come un appello a ritrovare un’anima comune. «Queste ricorrenze – scrive l’ex direttore generale – evidenziano l’importanza del valore della memoria che, evitando di cedere alla tentazione della retorica rievocativa, si qualifica in testimonianza dell’impegno, profuso dai precursori dell’associazionismo d’impresa e proseguito nel corso degli anni, a promuovere, attraverso la tutela del lavoro e dell’impresa, lo sviluppo del Friuli quale matrice prima di tutto etica e poi operativa cui collegare, in una logica di continuità identitaria, l’attività quotidiana dell’associazione.

Ripercorrerne l’itinerario fondativo consente di evidenziare come questa, pur a fronte dei cambiamenti impressi dalle dinamiche economiche e sociali, sia rimasta coerente ai principi di solidarietà, di centralità dell’impresa e di rispetto della dignità del lavoro che ne costituiscono l’indefettibile fondamento valoriale».



