Infastidisce i clienti di un bar, portato in questura dà in escandescenze: arrestato

UDINE. Un uomo di 32 anni, Alberto Casonato, residente a San Daniele del Friuli, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

È successo nella notte tra sabato 5 e domenica 6 marzo. Il trentaduenne era in compagnia di un amico, un uomo di 29 anni residente a Dignano, Davide Tessaro.

A chiamare le forze dell’ordine è stato il titolare di un locale di via Mercatovecchio, a Udine. L'uomo ha riferito alle forze dell'ordine che i due, che stavano utilizzando uno skateboard, entrambi visibilmente alterati dai fumi dell'alcool, stavano dando fastidio ad alcuni clienti e anche al personale della sicurezza.

Portati entrambi in questura, Casonato ha iniziato a dare in escandescenze. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Entrambi sono stati anche denunciati per minacce e disturbo alle persone.