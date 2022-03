Non trovano il sentiero per rientrare: cinque giovani portati a valle con l’elicottero

CLAUT. Un intervento lampo al limitare del buio, in comune di Claut, ha impegnato otto soccorritori della stazione Valcellina del Soccorso alpino tra le 17.30 e le 18.30 di domenica 6 marzo.

Si è trattato del recupero di un gruppo di giovani i quali erano in rientro da una escursione iniziata la mattina, alle 9, nella zona della Casera Zuncol (anche detta localmente Thuncol).

I giovani, tra i venti e i trent'anni circa di età, della provincia di Udine, avevano programmato una escursione ad anello e speravano di rientrare a valle dalla casera seguendo una traccia di sentiero "nera" che però non sono riusciti a individuare.

Per questo motivo tre di loro hanno deciso di chiamare il Nue112 chiedendo di essere soccorsi nei pressi della casera stessa, essendo ormai molto tardi e considerato il terreno molto impervio che avrebbero dovuto affrontare rientrando per un itinerario alternativo, mentre due, un ragazzo e una ragazza hanno iniziato a intraprendere proprio quell'itinerario, senza chiedere l'intervento.

I soccorritori della stazione Valcellina sono stati caricati a bordo dell'elicottero della Protezione civile e sono stati portati in quota nei pressi della casera, dove hanno trovato subito i tre giovani e li hanno imbarcati conducendoli a valle.

Da loro hanno appreso della presenza degli altri due amici, i quali, come detto, intendevano rientrare in autonomia. Con una seconda rotazione i soccorritori hanno perlustrato i dintorni e sono riusciti a sbarcare il personale per raggiungere gli ultimi due giovani e a convincerli a rientrare con l'elicottero considerato l'arrivo del buio imminente, il terreno difficile e la mancanza di una torcia frontale da parte loro.

Al campo base erano presenti anche i vigili del fuoco.