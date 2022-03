Va a sbattere con l’auto contro un’altra macchina e si rovescia: due feriti

UDINE. Incidente a Udine, nella mattinata di lunedì 7 marzo, in via Emilia. All’altezza del civico 59 una vettura che stava procedendo verso il centro cittadino ha urtato - per cause al vaglio della polizia locale - una macchina in sosta. In quest’ultima auto c’era una persona.

La prima macchina, una 500 L condotta da un 88enne udinese, si è poi capovolta. Entrambi gli automobilisti (sull’auto che era ferma, una Volvo S60, c’era un cittadino greco) sono stati accompagnati in ospedale per accertamenti: le loro condizioni non sono gravi.