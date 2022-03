Accende l’auto in garage e il veicolo a gpl va in fiamme: in salvo grazie ai vicini di casa

I danni all'abitazione, a tre piani e con tetto in legno, sono particolarmente ingenti. Come ogni mattina è andata in garage ad accendere l’auto a gpl per riscaldare l’abitacolo prima di partire per il lavoro e poi è ritornata in cucina a bere il caffè. Stavolta però la sua Chevrolet ha preso improvvisamente fuoco. Le fiamme hanno avvolto le travi e il tetto in legno della rimessa aperta e rapidamente hanno cominciato a propagarsi verso la villetta a schiera attigua al garage in via Glera, a Valvasone Arzene.

Una colonna di fumo nero e denso si è levata dal garage mentre il rogo divorava le gomme e il vano motore dell’auto, la lavatrice, la copertura della rimessa. Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme poco prima delle 8 ai vigili del fuoco e ad avvisare dell’incendio l’ignara proprietaria. Spaventata la donna, 52 anni, è corsa subito fuori al riparo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con squadre da San Vito al Tagliamento e Spilimbergo: quattro i mezzi e dieci uomini sono stati impiegati nelle operazioni di spegnimento. Una pattuglia dei carabinieri di Casarsa, di ronda poco distante, ha notato la colonna di fumo e si è precipitata in via Glera. I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area coinvolta dal rogo e hanno allontanato i residenti.

I pompieri hanno spento con non poche difficoltà il rogo: si era esteso alla struttura in legno del garage. Per neutralizzare il serbatoio di gpl dell’auto è stata utilizzata la schiuma. Dopo aver domato le fiamme, fino alle 11.30 i vigili del fuoco hanno provveduto allo smassamento di tegole e tavolato per rendere l’abitazione sicura. La villetta è agibile. Ingenti, invece, i danni al garage. Distrutta la Chevrolet che peraltro era stata regolarmente revisionata.