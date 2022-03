Gli aiuti per l’Ucraina in Friuli Venezia Giulia: Croce Rossa, Protezione civile, raccolta fondi e farmacie | L’elenco

UDINE. Il camioncino carico di materassi attende di essere scaricato, i medicinali con garze e disinfettanti vengono riposti nelle scatole di cartone come pure i prodotti alimentari a lunga scadenza: i friulani, attraverso l’associazione Ucraina-Friuli, riescono a far partire quasi un camion al giorno carico di aiuti verso il confine polacco dove continuano ad arrivare migliaia di profughi ucraini. A tutto ciò si affianca la rete della Croce rossa, dei salesiani, della Protezione civile e di molti cittadini che con l’aiuto di parenti e conoscenti ucraini si attivano per garantire ospitalità e aiuti umanitari.

L’ASSOCIAZIONE UCRAINA- FRIULI

Le più attive sono le donne dell’associazione Ucraina-Friuli, sono loro a coordinare gli aiuti da inviare in patria. In un negozio vuoto messo a disposizione dall’imprenditore Antonio Maria Bardella nel centro commerciale Città fiera, l’associazione ha allestito il punto di raccolta degli aiuti che poi vengono trasferiti in un magazzino sempre nell’area del centro commerciale, per essere caricati sui tir e prendere la via della Polonia. Nel punto di raccolta situato al piano terra nell’area blu del centro commerciale, c’è un viavai continuo di gente, ogni minuto arriva qualcuno con scatoloni e borse piene di medicinali, generi alimentari e abbigliamento per bambini. Sono questi i beni necessari nell’Ucraina bombardata dai russi e nei campi profughi allestiti dai polacchi alla frontiera. Molto richieste sono anche le uniformi mimetiche e gli scarponi da distribuire ai civili e ai militari. Il punto di raccolta è aperto dal lunedì alla domenica, dalle 9.30 alle 20.30.

La stessa associazione sta organizzando nuovi pullman per andare a prendere amici e conoscenti al confine polacco. I mezzi partiranno nei prossimi giorni, la data non è ancora confermata perché stanno stilando la lista dei nominativi e trovare una sistemazione per tutti. L’associazione si occupa anche di comunicare in questura i nominativi delle persone accolte, che devono fare il tampone anti Covid. I friulani stanno offrendo ai profughi diverse stanze e appartamenti, l’associazione ha in mano un elenco di oltre 50 nominativi.

«Una mia amica ha acquistato un locale dove c’erano questi materassi inutilizzati» racconta un giovane mentre scarica una decina di materassi. Sempre qui sono giunti gli aiuti raccolti dalla comunità di Mortegliano, dove l’iniziativa, come scrive il sindaco Roberto Zuliani sui social, continua tutti i martedì, dalle 10 alle 12, e i giovedì dalle 17 alle 19. Al centro commerciale Città fiera raccolgono farmaci e generi alimentari anche i componenti del gruppo Gospel center assieme a Ready to help ApSattivo. Le iniziative non si contano davvero più. Le persone si uniscono in gruppi e avviano raccolte spontanee di generi di prima necessità che poi confluiscono nei punti di raccolta. A eccezione di abiti per i bambini, il vestiario non è richiesto.