L’azienda di Cividale è leader mondiale nella produzione di bombole e sistemi per gas ad alta pressione e respiratori ad aria

CIVIDALE. Anche la Faber di Cividale, azienda leader mondiale per la produzione e fornitura di cilindri ad alta pressione, sta facendo i conti con la difficilissima situazione del caro energia.

Per il momento l’azienda non si fermerà completamente, ma uno stop temporaneo è all’orizzonte, come sta accadendo a molte realtà del Friuli Venezia Giulia, dalla Zml di Maniago, al Gruppo Pittini e a Fantoni.